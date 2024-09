Gibus, Nicola Patron è il nuovo Cfo

GIBUS

Nicola Patron ha conseguito la laurea magistrale in Economia e gestione delle aziende presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha maturato un’esperienza pluriennale in KPMG seguendo un portafoglio diversificato di clienti nei settori industriali, finanziario e servizi. Durante questo periodo ha partecipato a diversi incarichi relativi ad operazioni straordinarie e di capital market. Nel 2017 è entrato nel Gruppo Valentino con il ruolo di Accounting & Consolidation Manager. Nel suo precedente incarico, iniziato nel 2020, ha ricoperto il ruolo di Head of Finance del Gruppo Morellato.



“Sono molto felice che Nicola abbia deciso di unirsi alla nostra squadra e collaborare al nostro progetto. La sua esperienza ed energia saranno molto importanti per le nuove sfide che affronteremo sul mercato italiano e internazionale", ha commentato Alessio Bellin, Amministratore Delegato di GIBUS.

Alla data odierna, Nicola Patron non risulta titolare di azioni ordinarie della Società.

(Teleborsa) -, brand attivo nel settore outdoor di alta gamma, quotata su Euronext Growth Milan. annuncia la nomina didel Gruppo.