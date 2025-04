Pattern, downgrade a Neutral da CFO SIM con taglio target price

Pattern

(Teleborsa) - CFO SIM ha ridotto(aper azione dai precedenti 8,00 euro) e(ada Buy) sul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale.Gli analisti scrivono che idel mercato e le loro previsioni in materia di vendite ed EBITDA, ma significativamente migliori per quanto riguarda NFP. Il gruppo ha registrato un fatturato più vicino alla cifra pro-forma del 2023, grazie a 1) il consolidamento di UVM, un maglificio focalizzato su maglieria sottile e super sottile, e 2) il suo modello di business resiliente che si basa su clienti di lusso di fascia alta sempre desiderosi di investire nell'innovazione di prodotto.CFO SIM ha rivisto il modello tenendo conto di: 1) una crescita delle vendite inferiore a quanto previsto in precedenza; 2) una certa razionalizzazione della struttura operativa; 3) una riorganizzazione del piano di capex per la nuova sede centrale di Torino; 4)(precedente pay-out del 35%)."Sulla base delle stime riviste, riteniamo che Pattern sia attualmente quotata in modo equo sui fondamentali - si legge nella ricerca - Pertanto, modifichiamo il nostro rating in Neutral. Tuttavia, crediamo chedi uno slancio positivo, grazie alla sua solida struttura finanziaria, al suo posizionamento competitivo unico e ai solidi rapporti con i clienti del lusso di fascia alta".