I.CO.P, Banca Akros avvia copertura con Buy e TP a 9 euro

I.Co.P

I.Co.P

(Teleborsa) -Società Benefit con un giudizioed ha indicato un, che esprime un potenziale upside del 51,5% rispetto alle attuali quotazioni attorno a 5,94 euro (chiusura del 30 agosto 2024).è uno dei più grandi attori europei indipendenti nel microtunnelling e nelle fondazioni, ricorda l'analista di Banca Akros, Gian Marco Gadini, facendo riferimento al portafoglio ordini di 886 milioni di euro al 31 marzo 2024, pari ad oltre due anni di produzione, ed all'obiettivo di una pipeline considerevole di circa 1 miliardo.Il gruppo - si ricorda - punta principalmente ad espandersi negli Stati Uniti attraverso operazioni di M&A e, in Europa, nella costruzione di reti elettriche sotterranee.Banca Akros prevede che i ricavi di I.Co.P, per l'anno fiscale 2024, raggiungeranno circa 263 milioni di euro e l'EBITDA di circa 40 milioni di euro, con un margine superiore al 15% (+230pb). Atteso un forte effetto leva operativa il livello del margine di EBIT, in miglioramento del 2,7% per l'esercizio 2023.