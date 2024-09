InspiringFifty Italy 2024, selezionate le candidature: c'è anche Alessadra Michelini di Tim

(Teleborsa) - Sono state nominate le nuove '' italiane, le cinquantaprotagoniste dele dellache faranno da role model alle più giovani con l'obiettivo di ispirarle e avvicinarle al. La premiazione è in programma a Milano ilnegli studi di SKY Italia. I profili delle candidate sono stati esaminati da una giuria composta da 24 personalità che ha selezionato le vincitrici per la loro capacità di ispirare, guidare e fare una differenza significativa nel panorama tecnologico e dell'innovazione.Obiettivo del progetto è contribuire allanel mondo della tecnologia, coinvolgendo le donne che si sono distinte nel mondo del tech e per l'impegno nella promozione della gender equality.Tra le 50 vincitrici ci sono 31 manager, 13 imprenditrici, 6 docenti universitarie e ricercatrici da diversi settori. Tra questechief transformation officer di Tim,global AI e data science director di Gucci,manager space economy observation and navigation di Thales Alenia Space,chief transition officer di WindTre,business strategy director di Google,CEO e fondatrice di Unobravo,CEO di Talent Garden ecountry general manager di Salesforce Italy.Dopo le edizioni 2018 e 2021 si tratta del terzo appuntamento italiano dell'iniziativa globale lanciata nel 2013 dalle imprenditrici digitali, ora guidata dal networkche ha raccolto il più alto numero di sempre di candidature.