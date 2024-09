Snam colloca con successo bond ibrido da 1 miliardo euro

Snam

(Teleborsa) -della sua prima, per un valore nominale diL’emissione, realizzata in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 31 luglio 2024, è stata preceduta dache ha riscosso una forte adesione. L’operazione è finalizzata, tra l’altro, a, mantenendo la flessibilità finanziaria per sostenere la crescita organica del Gruppo, oltre a promuovere una maggiore diversificazione della base investitori.al picco, totalizzando ordini per un importo di oltreIl prestito obbligazionario, emesso in unadi euro, è non convertibile subordinato perpetuo ed esigibile solo in caso di scioglimento o liquidazione della Società, come stabilito nei relativi termini e condizioni.sarà corrisposta fino alla prima reset date (esclusa) del. A partire da tale data, salvo non sia stata interamente rimborsata, l’obbligazione maturerà undi un margine iniziale di. Il margine incrementerà dia partiree di ulteriori. La cedola fissa è pagabile annualmente in via posticipata nel mese di dicembre, a partire da dicembre 2024. Il prezzo di emissione è fissato al 99,448% e il rendimento effettivo alla prima reset date è pari a 4,625% per anno.La data prevista per il regolamento è 10 settembre 2024.“L'emissione inaugurale di strumenti ibridi rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di crescita di Snam sul mercato dei capitali. Questo nuovo strumento ci consente di finanziare la recente acquisizione di Edison Stoccaggio mantenendo l'attuale flessibilità finanziaria e massimizzando il contributo alla crescita dell’utile netto dovuta all’acquisizione, che prevediamo sarà compreso tra l’1,5% e il 2,0%, mentre continuiamo a implementare il nostro ambizioso piano strategico che prevede 11.5 miliardi di euro di investimenti nel periodo 2023-27. La ricezione di mercato oltre le aspettative ci ha portato ad ottenere un risultato straordinario sia in termini di ammontare che di rendimento testimoniando la solidità e la credibilità di Snam sul mercato." ha commentato il CFO di Snam Luca Passa.