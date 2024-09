EasyJet rinnova il suo impegno per un'aviazione sostenibile

(Teleborsa) - In occasione deldel lancio della sua, easyJet rafforza il proprio impegno verso laannunciando una nuova collaborazione con, una start-up americana che sta sviluppando un. Inoltre, la compagnia ha effettuato un'analisi approfondita delle proprie operazioni, evidenziando l'di rendere più efficiente lo spazio aereo europeo.L'importanza della tecnologia e l'impegno per un'aviazione sostenibile emergono anche dalle preferenze dei consumatori. Una recente survey condotta da easyJet tra i passeggeri italiani mostra cheriguardo al ruolo delle nuove tecnologie nella riduzione dell'impatto ambientale del settore. La maggioranza ritiene che le, come gli aerei alimentati a idrogeno, rappresentino la soluzione ideale per decarbonizzare l'aviazione. Inoltre, l'81% degli intervistati crede che entro 15 anni tali aerei saranno operativi.Per contribuire a ridurre l'impatto ambientale del settore,che potrebberorispetto ai modelli tradizionali, grazie all'alimentazione a idrogeno. EasyJet sarà anche la, un team che studierà le implicazioni pratiche di questi nuovi aerei su aeroporti e compagnie aeree, per ottimizzare le operazioni sia a terra che in volo.Infine, easyJet ha condotto per la prima volta un'in Europa sulle emissioni di CO2. I risultati evidenziano che l'inefficienza dello spazio aereo contribuisce a un significativo aumento del consumo di carburante, delle emissioni di CO2 e della durata dei voli in Europa. In particolare, l'Italia è uno dei Paesi che richiede maggiori miglioramenti, insieme al Regno Unito, Francia, Spagna e Svizzera.