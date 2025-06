Commissione Trasporti si esprime oggi su regole bagaglio a mano in aereo

(Teleborsa) - Laè’ chiamata oggi ad esprimersi su un emendamento attraverso cui si chiede che ildel biglietto e non più soggetto a costi supplementari, purché soddisfi i requisiti dimensionali (100 cm, somma di lunghezza, larghezza e altezza) e pesi al massimo 7 kg.Proposta che vede la(che riunisce i principali), secondo cui una tale decisione annullerebbe la libertà commerciale delle compagnie aeree garantita dalla legislazione europea e creerebbe uno scenario di. A4E ha chiesto al Parlamento europeo di respingere l’emendamento e preservare la libertà di scelta dei consumatori.Secondo, amministratore delegato A4E, “la libertà di scelta è fondamentale per il successo del mercato unico dell’aviazione dell’Ue e per l’accessibilità dei viaggi aerei per milioni di consumatori. Imporre un trolley obbligatorio priva i passeggeri di questa possibilità e li obbliga a pagare per servizi che potrebbero non desiderare o di cui non hanno bisogno”.