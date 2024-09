Piombino, Urso vede Jindal: "Incontro risolutivo"

(Teleborsa) - Era stato annunciato come un incontro "decisivo" e – secondo quanto si apprende – così è stato. La riunione in videoconferenza tra ilinsieme ai relativi staff tecnici, riguardo al rilancio del polo siderurgico di Piombino – si legge in una nota diffusa dal ministero – ha rappresentato un incontro "risolutivo sia per quanto riguarda il piano industriale di JSW per la realizzazione del treno rotaie – per il quale i gruppi di lavoro lavoreranno intensamente per la definizione dell'accordo di programma – sia per il raggiungimento dell'accordo con Metinvest riguardo la condivisione delle aree demaniali". Alla luce della riunione, Urso ha espresso la sua piena soddisfazione.– fa sapere l'azienda in una nota al termine dell'incontro – "ha colto con soddisfazione il parere favorevole al relativo al rilancio del treno rotaie e alla logistica presentato" dall'azienda. "Nel corso della riunione – spiega JSW – sono stati stabiliti i tempi per la firma del contratto sulle aree e per l'accordo di programma in modo da cominciare subito gli investimenti".