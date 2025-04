Incontro Meloni-Vance: "sforzi per una pace giusta e duratura in Ucraina"

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Vice Presidente degli Stati Uniti d’America J.D. Vance . L’incontro è proseguito con un pranzo di lavoro cui hanno preso parte i Vice Presidenti del Consiglio"Il colloquio – si legge in una nota di Palazzo Chigi – ha consentito di sottolineare leche legano, anche a livello culturale, Italia e Stati Uniti e, allo stesso tempo, la comune determinazione a rafforzare la cooperazione nei settori della, dellae dello, così come tracciato nella dichiarazione congiunta adottata in occasione del recente incontro a Washington del Presidente Meloni con il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump"."Il colloquio ha offerto l'occasione per approfondire i temi commerciali e i principali dossier dell’, a partire dagli sforzi per una pace giusta e duratura in", conclude la nota.ha commentato sui suoi canali social l'incontro. "Un onore e un piacere poter incontrare a Roma l'amico Vice Presidente degli Stati Uniti d'America JD Vance. Le relazioni tra i nostri Paesi sono sempre caratterizzate da grande amicizia e cooperazione: prosegue l'impegno per superare e scongiurare ogni tipo di guerra, sia militare che commerciale", ha scritto. "Il 2025 dovrà essere l'anno della pace, con l'auspicio che il lavoro dell'amministrazione Trump possa fermare i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. Presto - ha aggiunto Salvini -. ci sarà unadela Washington: suci sono molti dossier di interesse comune e le eccellenze italiane possono e devono essere protagoniste".