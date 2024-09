Avio, Vega porta in orbita con successo il Sentinel-2C

(Teleborsa) -per l’osservazione della Terra, nell’ambito del programmadella Commissione Europea. Il satellite è stato rilasciato in orbita elio-sincrona a un’altitudine di circa 775 chilometri.Il satellite è in grado di ottenereper numerose applicazioni tra cui l’agricoltura, il monitoraggio della qualità dell’acqua, la gestione dei disastri naturali (come incendi, eruzioni vulcaniche e inondazioni) e la rilevazione di emissioni di metano.Si è trattato del ventiduesimo ed ultimo lancio di Vega. Il lanciatore aveva già messo in orbita i primi due satelliti della serieSentinel-2: il Sentinel-2A nel 2015 con il volo VV05 e il Sentinel-2B nel 2017 con il volo VV09."Siamo fieri del lavoro svolto negli anni da tutto il nostro team con questo lanciatore a supporto del programma europeo Copernicus”, ha dichiarato, Amministratore Delegato di Avio, aggiungendo “si tratta anche di un importante traguardo per Avio, in quanto questo è stato l’ultimo volo del Vega. L’eredità del lanciatore continuerà con Vega C e il futuro Vega E".