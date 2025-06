Avio implementa piattaforma di Dassault Systemes per digitalizzare gestione programmi

Dassault Systèmes

(Teleborsa) -, società francese che offre applicazioni software avanzate per lo sviluppo di prodotti, ha annunciato che, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, haper trasformare digitalmente la gestione di tutti i suoi programmi.La piattaforma consente di, intelligenti e basati sui dati, che semplificano e accelerano lo sviluppo di soluzioni spaziali tecnologicamente avanzate, si legge in una nota.Avio prevede diottimizzando i tempi di sviluppo e riducendo i costi operativi,grazie a una maggiore precisione nei processi di progettazione e produzione, accelerare l'innovazione per un'introduzione più rapida di nuove tecnologie e prodotti e migliorare la collaborazione grazie alla creazione di un ecosistema virtuale integrato per una gestione efficiente dei progetti.