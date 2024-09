Reti effettua ultimo versamento per ingresso nel capitale di C.NExT

Reti

(Teleborsa) -, tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, quotata su Euronext Growth Milan,in data 24 luglio 2024il, riferito all’ingresso, newco finalizzata allo sviluppo di undici nuovi poli di innovazione sull’intero territorio nazionale e di uno oltre confine, finalizzati aprogetti di trasformazione digitale., sottoscritto da Reti in data 16 marzo 2022, era parie la restante parte era già stata versata in precedenza in due tranches di 200.000 ciascuna, la prima al momento della sottoscrizione e la seconda il 27 ottobre 2023.L’operazione è stata finanziata attraverso mezzi propri della Società.