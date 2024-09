Big Lots entra in Chapter 11 e passa a Nexus Capital

Big Lots

(Teleborsa) -, catena statunitense di discount, ha stipulato un, in base al quale Nexus ha accettato di acquisire sostanzialmente tutti i beni e le attività commerciali in corso della società. Per facilitare la transazione, la società hapresso la Corte fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware. Durante e dopo questo processo, Big Lots continuerà a servire i clienti presso i punti vendita o online."Le azioni che stiamo intraprendendo oggi ci consentiranno di andare avanti con nuovi proprietari che credono nella nostra attività e forniscono stabilità finanziaria, mentre ottimizziamo la nostra impronta operativa, acceleriamo il miglioramento delle nostre prestazioni e manteniamo la nostra promessa di essere leader nel valore estremo", ha detto il"Sin dalla pandemia, Big Lots ha adottato misure per accelerare le sue iniziative strategiche incentrate sul miglioramento delle vendite e sull'aumento delle sue prestazioni e redditività a lungo termine - si legge in una nota - Come molte altre attività di vendita al dettaglio, la società è statacome l'elevata inflazione e i tassi di interesse che sono al di fuori del suo controllo. Le tendenze economiche prevalenti sono state particolarmente impegnative per Big Lots, poiché i suoi clienti principali hanno ridotto la loro spesa discrezionale per le categorie di prodotti per la casa e stagionali che rappresentano una parte significativa dei ricavi della società".Come parte del processo di vendita supervisionato dal tribunale, la società sta continuando a valutare la sua impronta operativa, che includerà la. La Società continuerà anche a valutare e ottimizzare il suo modello di centro di distribuzione."Sebbene la maggior parte delle nostre sedi di negozi siano redditizie, intendiamo procedere con un'impronta più mirata per garantire che operiamo in modo efficiente e siamo nella posizione migliore per servire i nostri clienti - ha aggiunto Thorn - Per raggiungere questo obiettivo, intendiamo utilizzare gli strumenti offerti da questo processo per".In relazione al processo supervisionato dal tribunale, Big Lots ha ottenuto, inclusi 35 milioni di dollari in nuovi finanziamenti da alcuni dei suoi attuali creditori, sotto forma di una linea di credito post-petizione.