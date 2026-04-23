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Parigi: si concentrano le vendite su Societe Generale

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: si concentrano le vendite su Societe Generale
Sottotono la big bank francese, che passa di mano con un calo del 2,19%.
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