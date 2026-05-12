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New York: andamento rialzista per United Health

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per United Health
Bene la big delle assicurazioni sanitarie, con un rialzo del 2,44%.
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