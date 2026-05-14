Milano 13:39
49.936 +0,92%
Nasdaq 13-mag
29.367 +1,04%
Dow Jones 13-mag
49.693 -0,14%
Londra 13:39
10.373 +0,46%
Francoforte 13:39
24.471 +1,39%

Parigi: risultato positivo per Societe Generale

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: risultato positivo per Societe Generale
Scambia in profit la big bank francese, che lievita del 2,06%.
Condividi
```