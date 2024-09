Manovra, Pubblica Amministrazione: over 67 al lavoro fino a 70 anni

(Teleborsa) - Lepotranno individuare e trattenere in servizio, con il, personale oltre l'età pensionabile, maper svolgere attività di tutoraggio, affiancamento o altre funzioni essenziali non altrimenti gestibili. Questa disposizione, contenuta in una, limita il trattenimento al 10% delle capacità assunzionali.La decisione di prolungare il servizio, ma dovrà essere concordata con l'amministrazione. Questa misura è consideratail supporto del personale più esperto, facilitando il trasferimento di competenze e mantenendo elevati standard di efficienza. Inoltre, trattiene il personale più anziano,nel periodo di servizio prolungato.La norma intende bilanciare l'accesso dei giovani nella Pubblica Amministrazione con la conservazione delle competenze esistenti. In pratica,: trattenendo un dirigente ben pagato, si rinuncerà a nuove assunzioni di pari costo per lo Stato. È quindi necessario stabilire un tetto per consentire alle amministrazioni di pianificare adeguatamente le assunzioni, evitando che la permanenza in servizio sia decisa solo dal lavoratore. La disposizione non aumenta il budget assunzionale, ma anzi, riduce la spesa previdenziale per il periodo di trattenimento in servizio.