Cyberoo, presentata lista per rinnovo Cda

Cyberoo

(Teleborsa) -, Pmi innovativa quotata sul Mercato Euronext Growth Milan specializzata inper le imprese, ha fatto sapere che sono state depositate, unaper la nomina del Consiglio di Amministrazione., titolare di 22.545.954 azioni ordinarie di Cyberoo, ha presentato la seguente lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione: Massimo Bonifati; Fabio Leonardi; Davide Cignatta; Veronica Leonardi; Riccardo Pietro Leonardi; Renzo Bartoli (indipendente); Alessandro Viotto (indipendente).Lo stesso azionista ha proposto di stabilire in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, ladel nominando Consiglio di Amministrazione; di nominarealla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; di definire ildegli amministratori in massimo 279mila euro inclusi quelli investiti di particolari cariche.