Misitano & Stracuzzi, Intermonte avvia copertura con Buy e TP a 5,4 euro

(Teleborsa) -hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle essenze agrumarie, con raccomandazione "" e target price aper azione. La società siciliana ha debuttato a Piazza Affari lo scorso 29 luglio con un prezzo di 2,92 euro per azione.Gli analisti scrivono che il 2023 è stato un anno di forte crescita, alimentato da un balzo nei volumi e da prezzi e mix positivi. Si aspettano che icrescano a un CAGR dell'8,1% per il 2023-2026 e che ilraggiunga il 25,4% nel 2026 (con potenziale di ulteriore espansione) poiché il gruppo continuerà a sfruttare l'ambiente di mercato. La società vanta una forte(69% CF operativo su EBITDA).Nei2024, le vendite hanno raggiunto 28,6 milioni di euro, in aumento del 13,8% anno su anno con un Adj.EBITDA di 7,6 milioni di euro, in aumento del 58% e corrispondente a un margine sulle vendite del 26,7%. Sono state apportate rettifiche per circa 0,2 milioni di costi correlati all'IPO. Se il tasso di crescita fosse mantenuto per il resto dell'anno, la società supererebbe facilmente la stima EBITDA 2024 di 15,1 milioni di euro, che di per sé rappresenterebbe un margine sulle vendite del 23,8% o +180bps anno su anno. Tenendo presente una certa stagionalità, Intermonte opta per un'ipotesi più prudente, pur riconoscendo il potenziale upside.Al prezzo obiettivo, Misitano & Stracuzzi verrebbea 11,7x/10,6x EV/EBITDA, 13,5x/12,5x EV/EBIT sulle stime FY24E/25, quasi in linea con il peer quotato più vicinoe con uno sconto di circa il 30%+ rispetto ai player internazionali Aroma and Flavours.