Newlat Food, ricavi semestrali scendono a 370 milioni di euro. Migliora la marginalità

Newlat Food

(Teleborsa) -, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo semestre del 2024 conconsolidati pari a 370,1 milioni di euro, in diminuzione del 10,4% rispetto a 413,3 milioni nel primo semestre del 2023; il risultato è impattato dalla diminuzione del prezzo medio di cessione e dalla difficile base comparativa (ricavi 1H 2023: crescita organica +19,3%).L'consolidato è pari a 39,3 milioni di euro, in crescita del 2% rispetto a 38,5 milioni, con un margine del 10,6% rispetto a 9,3% nel primo semestre 2023; l'EBITDA normalizzato è pari a 39,8 milioni di euro, in linea con il primo semestre 2023.L'consolidato è pari a 10 milioni di euro, rispetto a 10,7 milioni del primo semestre 2023; senza considerare gli effetti da business combination, l'utile netto sarebbe stato in aumento dell'11,1% rispetto al periodo precedente."Nonostante lee un confronto con un primo semestre 2023 caratterizzato da una crescita straordinaria del 19,3%, trainata da un contesto inflazionistico senza precedenti, Newlat Food ha dimostrato un'elevata resilienza nel primo semestre del 2024", ha commentato il"L', completata il 30 luglio, segna l'inizio di una fase di forte espansione - ha aggiunto - Siamo determinati a massimizzare i benefici di questa integrazione attraverso un piano strategico ambizioso che, entro la fine dell'anno, punta a rafforzare ulteriormente i nostri margini e migliorare la posizione finanziaria netta, sostenuti da una solida generazione di cassa derivante dalle strategie implementate fin dall'inizio dell'anno. Confidiamo che le azioni intraprese continuino a rafforzare la nostra posizione competitiva, consentendoci di perseguire i nostri obiettivi di crescita e di valorizzazione".Ilal 30 giugno 2024 è pari a 42,6 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto a 74,3 milioni al 31 dicembre 2023, grazie alla capacità del Gruppo Newlat di generare flussi di cassa dall'attività operativa. Al netto degli effetti contabili IFRS 16 di leasing, la posizione finanziaria netta è pari a 1,5 milioni, rispetto a 29,5 milioni del 31 dicembre 2023.in miglioramento e pari a 0,59 rispetto a 1,03 a fine dicembre 2023.