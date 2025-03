Lindbergh, utile in aumento del 37% nel 2024 con cessione della attività in Francia

Lindbergh

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha chiuso ilconpari a 24,13 milioni di euro, in calo del 11% rispetto a 26,91 milioni nel 2023 per effetto del deconsolidamento dei ricavi di Lindbergh France pari nel 2024 a 10,7 milioni. L'è pari a 4,33 milioni di euro (pari al 17,9%), in aumento del 26% rispetto a 3,43 milioni (EBITDA Margin del 12,7%) nel 2023.Ilè pari a 1,61 milioni di euro, in aumento del 37%, rispetto a 1,18 milioni nel 2023. Il risultato netto d'esercizio, compreso il risultato delle attività cedute, è pari a 17 mila euro.L'(debito) è pari a 3,42 milioni di euro (debito per 3,79 milioni nel 2023). L'Indebitamento bancario netto (cash positive) è pari a 518 mila euro (debito per 395 mila nel 2023)."L'uscita dal mercato francese avvenuta a fine 2024 ha rappresentato un punto di svolta importante della nostra strategia di crescita - ha commentato l'- Dai numeri di bilancio consolidato si può vedere per la prima volta in modo così chiaro il forte aumento delle marginalità delle attività non cedute, con l'EBITDA margin di gruppo che passa dal 12,7% al 17,9% dei ricavi e il risultato netto che passa dal 4,3% al 6,7% dei ricavi. Questa è la dimostrazione di quanto sia solida la nostra posizione in Italia per tutte le BU del gruppo".