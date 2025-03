Newlat Food, redditività in crescita e fatturato in tenuta nell'esercizio 2024

Newlat Food

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2024 con unpari adrispetto all’esercizio precedente. Risultato netto è stato impattato da un incremento di oneri finanziari di circa 9 milioni connessi all’acquisition financing per l’acquisizione del gruppo Princes. Considerando la recente emissione del prestito obbligazionario e alla riduzione dei tassi della Banca Centrale Europea e alla forte generazione di cassa, la società valuta che gli oneri finanziari per il 2025 diminuiranno per circa 15 milioni di euro, con un forte impatto positivo sull’utile netto di gruppo.consolidati combined del Gruppo sono stati pari a, in linea con l’esercizio precedente.è stato pari a, con un EBITDA margin normalizzato combined del 6,4%. Ilsi è attestato a 194,5 milioni, inrispetto al dato registrato l’esercizio precedente pari a Euro 176,7 milioni."I risultati conseguiti nel 2024 rappresentano una chiara, che ha saputo generare valore anche in un contesto macroeconomico caratterizzato da pressioni deflazionistiche sui prezzi, raggiungendo a fine 2024 un fatturato combined di 2,8 miliardi di Euro", ha commentato il, aggiungendo "la nostra, espressa in oltre 197 milioni di Euro di Free Cash Flow generati durante l’anno, ha consentito una riduzione significativa di oltre 90 milioni della Posizione Finanziaria Netta, rafforzando la nostra struttura patrimoniale e garantendo una maggiore flessibilità strategica per il futuro. Un passaggio chiave nella nostra strategia finanziaria è stata ldi questo febbraio, che ci consentirà di. Questo ci permetterà di beneficiare nel 2025 di una sensibile riduzione degli oneri finanziari, con un impatto positivo sulla redditività e sulla generazione di valore per i nostri stakeholder".Il gruppo registra un, addirittura superiore all’EBITDA combined.consolidata adjusted al 31 dicembre 2024 pari ad Euro - 346 milioni, in netto miglioramento rispetto al dato registrato al 30 settembre 2024 pari a -437,4 milioni per effetto della generazione di cassa dall’attività operativa e dal miglioramento del capitale circolante del Gruppo Princes.