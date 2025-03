Valsoia, l'utile 2024 sale a 8,3 milioni. Dividendo di 0,38 euro

Valsoia

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica e quotata su Euronext Milan, ha registratopari a 116,75 milioni di euro nel, con un incremento del 3,5% (+3,9 milioni) rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente pari a 112,82 milioni. La crescita dei ricavi è da ricondurre sia all'incremento della Divisione Food Salutistica (Marca Valsoia Bontà e Salute) sia all'andamento positivo della Divisione Food Tradizionale (Marche Piadina Loriana, Santa Rosa confetture, Diete.Tic, Weetabix, Oreo O's Cereali, Vallè e Haagen-Dazs).La marginalità operativa () è risultata pari a 14,26 milioni di euro, in incremento (+1,75 milioni, pari al +14,0%) rispetto all'esercizio precedente, registrando un indice percentuale di marginalità operativa () pari al 12,2% rispetto all'11,1% dell'esercizio 2023, ritornando, sostanzialmente, all'indice di incidenza della marginalità dell'anno 2022. L'è pari a 8,27 milioni di euro, in crescita rispetto all'esercizio precedente del +15,9% (+1,13 milioni), con un indice percentuale che si attesta al 7,1% dei ricavi rispetto al 6,3% dell'esercizio precedente.Larettificata, come precedentemente definita, alla data del 31 dicembre 2024 risulta positiva per 28,4 milioni di euro, mentre era pari a 27,3 milioni al 31 dicembre 2023. Al netto dell'effetto della applicazione dell'IFRS16 al 31 dicembre 2024 la PFN rettificata risulterebbe pari a 30,2 milioni (29,4 milioni al 31 dicembre 2023)."Esprimo soddisfazione per la crescita della nostra Società in uno scenario di mercato nazionale caratterizzato da una stagnazione nei volumi del mercato Largo Consumo Confezionato - ha detto il-Le nostre Marche, sia salutistiche che food tradizionale, confermano invece una crescita nei ricavi e nei volumi, con tutti gli indicatori economici in miglioramento"."Restiamo concentrati sul controllo dei costi di acquisto delle materie prime, leggermente migliorati nel corso del 2024 ma ancora decisamente lontani dai livelli di partenza pre crisi inflattiva e anzi con alcuni forti rincari, inattesi, come per il cacao, il cioccolato ed i grassi vegetali - ha aggiunto - La solidità finanziaria (PFN positiva per 28,4 milioni) e patrimoniale della società ci permette comunque di guardaredella innovazione, della comunicazione e della organizzazione. Investimenti significativi come il raddoppio del nostro stabilimento di Serravalle Sesia reso necessario dalla crescita del business ma anche portatore di benefici futuri in termini di maggiore marginalità, efficienza, sostenibilità, rispetto per l'ambiente e sicurezza per le nostre persone".Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei soci di assegnare a ciascuna azione in circolazione, a titolo di, l'importo di 0,38 euro per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione con riferimento alla data di stacco cedola. Il valore complessivo dell'ammontare dei dividendi, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 17 marzo 2025 (10.792.002) è stimato in 4.100.960,76 euro. Propone anche che i dividendi siano messi in pagamento il giorno 14 maggio 2025, record date 13 maggio 2025 e stacco cedola ex date il 12 maggio 2025.