Agatos, depositato presso Tribunale parere dell'esperto su misure cautelari

Agatos

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di biometano, fotovoltaici e per l'efficientamento energetico, ha comunicato che Agatos Energia, tutt'ora in composizione negoziata della crisi, ha appreso cherichiesto dal Tribunale stesso circa la funzionalità delle misure cautelari richieste ad assicurare il buon esito delle trattative nell'ambito di una valutazione di massima sulla ragionevolezza del piano e delle concrete prospettive di risanamento della società.L'Esperto, pur sottolineando ilrispetto al versamento dell'aumento di capitale, ha tuttavia espresso parere positivo circa il fatto che le misure cautelari inibitorie siano funzionali alla salvaguardia delle trattative con i creditori.di Milano riguardo alla prosecuzione del procedimento cautelare, si legge in una nota.