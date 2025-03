Banco BPM conferma ricezione giudizio BCE. Attesa per parere EBA

Banco BPM

Anima

(Teleborsa) -conferma di aver r, con la quale l’Organo di Supervisione ha portato all’attenzione della Banca la propriasul trattamento prudenziale dell’, alla quale, a proprio avviso, il cosiddetto. Tale posizione, che non costituisce una “Decision” - afferma la banca -, coinvolta dalla stessa BCE, quale Autorità competente al fine di esprimersidefinitivamente sulla questione.A tal propositovolto a confermare l’applicabilità, alla fattispecie specifica dell’acquisto di Anima, della posizione favorevole precedentemente espressa dalla medesima Autorità in risposta a una precedente, formulata. In attesa del pronunciamento ufficiale da parte dell’EBA, proseguono le interlocuzioni con la BCE al riguardo.Il banco fa presente che nella prossima seduta deldi Banco BPM, convocato per, saranno discussi gli, anche con riferimento alle condizioni di efficacia volontarie apposteall'Offerta nonché all’Banco BPM ha fornito anche unsin qui raccolte, tenuto conto anche dell’impegno di adesione da parte di Poste Italiane, e segnala che, alla data di ieri,, risultava, e pertanto risultava superata la soglia minima del 45% + un’azione prevista per l’OPA: è pertanto vicino il superamento del 50% del capitale di Anima.Con riferimento aiche conseguirebbe da un eventuale pronunciamento non favorevole da parte dell’EBA, Banco BPM sottolinea cheha preso in esame tale possibilità, che è stata riflessa in unoin cui il(a fronte del 14,4% dello scenario base di applicazione del Danish Compromise) e latraguarda l’ammontare di– superiore del 50% rispetto ai target del piano precedente – equivalenti su base annua a, cui si aggiungerebbedi euro nello scenario base di