Riforma Fiscale: Confcommercio chiede azioni concrete per un sistema più equo e sostenibile

(Teleborsa) - "Per unè necessario completare, celermente, il processo di attuazione di tutti i principi ed i criteri direttivi previsti dalla, a partire dalla, fino a trovare adeguate soluzioni che consentano il discarico, di tutto o parte, dell’ingente magazzino dei carichi fiscali affidati all’agente della riscossione, prevedendo anche una rateizzazione ampia e generalizzata dei medesimi carichi". Così, in una nota,in sede di audizione presso la Commissione Finanze del Senato sull’"Su quest’ultimo fronte – prosegue la nota - è necessaria una "" per capire di questi carichi quanti possono essere abbandonati, quanti possono essere gestiti in modo differente e quanti possono, eventualmente, dare corso ad una rottamazione. E questa "operazione verità" non può prescindere dall’esito dei lavori che sta svolgendo la Commissione ministeriale per l’analisi del magazzino in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze".