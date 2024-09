Manelli Impresa, commessa da 207 milioni di euro per costruzione ospedale a Salerno

(Teleborsa) -, general contractor pugliese, ha ottenuto l'aggiudicazione della gara per la. La quota lavori Manelli, sull'importo complessivo di circa 336,5 milioni di euro, è pari a 207 milioni di euro.L'opera, che si estenderà su una superficie totale di circa 220 mila mq, vedrà la realizzazione di un(oltre a piano terra e seminterrato) con, 1650 posti auto, un centro congressi in grado di ospitare fino a 600 persone, un bar/caffetteria, una cucina interna, un ampio giardino centrale coperto, un ristorante, un pronto soccorso generale e uno pediatrico, un'eli piazzola, aree ambulatoriali ma anche di formazione, di culto, verdi e giochi e un parco fluviale in perfetta sinergia con il nuovo edificio."È per noi motivo di grande soddisfazione aver vinto questa gara d'appalto per un importo di tutto rilievo. Si tratta di una, non solo dal punto di vista edilizio e sanitario, ma anche per quanto attiene gli aspetti urbanistici, ambientali e vincolistici", afferma, Responsabile Gare e Appalti di Manelli Impresa.