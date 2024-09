Novamarine sigla contratti da 5,9 milioni di euro per imbarcazioni luxury

Novamarine

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, hanel segmento pleasure, per un valore complessivo diI contratti hanno ad oggetto differenti modelli della linea BS, simbolo nel mercato delle imbarcazioni da diporto luxury, e RH, caratterizzata da una combinazione di semplicità, prestazioni e design distintivo. Ledelle imbarcazioni sono previste"Solo dopo poche settimane dall'IPO, siamo soddisfatti di poter comunicare la chiusura di nuovi contratti per un significativo ammontare, a conferma della nostra- ha commentato l'- Novamarine è una società in espansione che offre prodotti di qualità e, grazie alla visibilità acquisita con l'ammissione alle negoziazioni, siamo riusciti a raggiungere una clientela più vasta, continuando comunque a soddisfare le richieste dei nostri clienti storici".