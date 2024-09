Oracle, trimestrale positiva grazie alla domanda per cloud

Oracle

(Teleborsa) -, colosso statunitense del settore informatico, ha chiuso ildell'anno fiscale 2025 (al 31 agosto 2024) conin aumento del 7% anno su anno in USD e dell'8% a valuta costante, a 13,3 miliardi di dollari. I ricavi deisono aumentati del 21% anno su anno in USD e del 22% a valuta costante, a 5,6 miliardi di dollari. I ricavi dellee delle licenze on-premise sono aumentati del 7% in USD e dell'8% a valuta costante, a 870 milioni di dollari.L'è stato di 4,0 miliardi di dollari, mentre quello rettificato di 5,7 miliardi di dollari, in aumento del 13% in USD e del 14% a valuta costante. Il margine operativo è stato del 30% e il margine operativo rettificato è stato del 43%. L'è stato di 2,9 miliardi di dollari, mentre quello rettificato di 4 miliardi di dollari, in aumento del 18% in USD e del 19% a valuta costante."Dato chedi Oracle, sia il nostro utile operativo che la crescita degli utili per azione hanno accelerato", ha affermatodi Oracle."L'utile operativo rettificato è aumentato del 14% in valuta costante a 5,7 miliardi di dollari e l'utile per azione rettificato è aumentato del 18% in valuta costante a 1,39 dollari nel primo trimestre. L'RPO è aumentato del 53% rispetto all'anno scorso a un record di 99 miliardi di dollari - ha aggiunto - Quel forte contract backlog aumenterà la crescita dei ricavi per tutto l'anno fiscale 25. Ma la notizia più importante di tutte è stata la, che include la nostra tecnologia hardware Exadata più recente e la versione 23ai del nostro software di database, incorporata nei data center cloud AWS. I clienti AWS avranno un accesso facile e comodo al database Oracle quando saremo operativi a dicembre, più avanti quest'anno".