Ponte sullo Stretto, Salvini partecipa al CdA della società

(Teleborsa) - Ilha partecipato oggi all’del Consiglio di Amministrazione della Società Stretto di Messina. Lo fa sapere il Mit.Il ministro ha sottolineato l’importanza del Consiglio odierno perché è in corso diper rispondere alle richieste di integrazioni pervenute dal MASE, in merito al progetto del ponte sullo Stretto di Messina. Questo consentirà alla Società Stretto di Messina diper esprimere il proprio parere.Il Ministero è impegnato nella definizione delle risorse per la copertura complessiva dei finanziamenti del ponte: l’obiettivo è che, consentendo l’avvio della fase realizzativa.