Cellularline, ricavi e redditività in miglioramento nel primo semestre

Cellularline

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, ha chiuso ildel 2024 conpari a 72,6 milioni di euro, in aumento del 7,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (67,8 milioni), grazie all'aumento delle vendite sia nel mercato domestico sia in quello internazionale.L'risulta pari a 7,0 milioni di euro, in aumento di 2,5 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un miglioramento dell'incidenza sul fatturato di circa tre punti percentuali (9,7% nel primo semestre 2024 contro 6,7% del primo semestre 2023).risultano pari a -1,6 milioni di euro, rispetto a un risultato di -1,8 milioni del primo semestre 2023; il miglioramento, pari a 0,2 milioni è dovuto principalmente al mark-to-market dei derivati su coperture cambi in essere.Ildel periodo è stato pari a 1,3 milioni di euro, rispetto a -1,1 milioni nel primo semestre 2023, con un miglioramento quindi di 2,4 milioni. Ilè stato pari a -1,3 milioni di euro (-4,0 milioni al 30 giugno 2023)."La crescita dei ricavi del gruppo perdura da 13 trimestri consecutivi, a dimostrazione di una gestione attenta e strategica dell'azienda, che ci ha permesso di ottenere risultati apprezzabili anche in questo primo semestre dell'anno, nonostante un mercato non in particolare espansione - ha commentato- Le iniziative di sviluppo attuate hanno condotto all'acquisizione di nuovi clienti ad alto potenziale e all'aumento della penetrazione presso alcuni top partner selezionati"., puntando decisi alla crescita sostenibile facendo leva sul costante miglioramento della struttura organizzativa e sulla solida posizione finanziaria, anche grazie al recente rinnovo del finanziamento a medio-lungo termine, che include una linea di credito di 10 milioni destinata a sostenere la nostra strategia di espansione, rafforzando ulteriormente la nostra leadership nel settore", ha aggiunto.L'al 30 giugno 2024 risulta pari a 27,5 milioni di euro (35,4 milioni al 31 dicembre 2023), con un miglioramento quindi pari a 7,9 milioni. Tale decremento è principalmente legato alla riduzione del Capitale Circolante, influenzato sia dalla stagionalità del business, sia da specifiche azioni di efficientamento effettuate dal management. Ilal 30 giugno 2024 è pari a 1,2x, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2023 (1,7x).