doValue, soci approvano proposte CdA per acquisizione di Gardant

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha approvato le proposte presentate dal consiglio di amministrazione come parte dei passaggi chiave per l'attuazione dell'In particolare, ha deliberato di approvare la proposta del CdA dia pagamento per un importo massimo complessivo di 150 milioni di euro, mediante l'emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, con le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti.inoltre approvato l'in azioni ordinarie fino al 20% del capitale sociale di doValue con conseguente aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, da offrire agli azionisti di Gardant nell'ambito dell'acquisizioneSubordinatamente al rilascio delle necessarieda parte delle Autorità competenti, l'offerta in opzione sarà avviata immediatamente dopo il completamento dell'acquisizione di Gardant.L'offerta in opzione è sottoscritta da un gruppo di azionisti di riferimento per un importo di circa 82,5 milioni di euro. Un pool di banche italiane, leader del mercato, agirà come Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners in relazione all'offerta in opzione e ha stipulato con doValue unper il rischio di mercato residuo di circa 62,5 milioni di euro.È stato anche deliberato ilordinarie di doValue nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 5 azioni ordinarie esistenti.