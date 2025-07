Adventure, CdA vara AuCap da 2,1 milioni. Prezzo di emissione a sconto del 20%

Adventure

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, ha deliberato un, con esclusione del diritto di opzione, riservato a investitori qualificati e professionali, per un controvalore massimo, inclusivo di sovrapprezzo, pari a complessivi, ad unper azione. Si tratta di uno sconto del 20,2% rispetto alla chiusura di ieri a 18,8 euro per azione.La ragione dell'esclusione del diritto di opzione, trae origine dall'interesse della società, anche considerato l'impegno sostenuto per rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario convertibile, che - lasciato vigente - in caso di conversione delle obbligazioni, avrebbe determinato una eccessiva diluizione dei soci e un riflesso inevitabile sulle quotazioni del titolo, a cheche caratterizzano il piano di sviluppo.L'interesse ha indotto il CdA a esercitare la delega per cogliere l'opportunità offerta dallealla società da parte di investitori qualificati/professionali a sottoscrivere un aumento di capitale ad essi riservato, si legge in una nota.In tale modo si conseguirebbe l'obiettivo didi Adventure in modo rapido ed efficiente coerentemente con le necessità finanziarie utili a perseguire la strategia di sviluppo delle attività aziendali anche per linee esterne. Inoltre, l'ampliamento della base azionaria mediante l'ingresso di investitori qualificati e/o professionali verrebbe anche a determinare l'nonché conseguentemente - a giudizio dell'organo amministrativo - un possibile più ampio interesse degli operatori nei confronti del titolo.