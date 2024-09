Eolico offshore, S&P: in Europa investimenti fino a 270 miliardi entro il 2030

(Teleborsa) - Lanelle acque europee nel periodo 2024-2030 aumenterà con investimenti che raggiungeranno circa. È quanto prevedein un report sul settore energetico europeo. L'Europa è però destinata probabilmente a restare il secondo mercato più grande dopo laSecondo le stime di S&P, ilin Europa potrebbe aumentare fino al 26% nei prossimi due anni, dopo un calo nell'ultimo decennio, a differenza dell' area Asia-Pacifico, dove i costi stanno ancora diminuendo.Tuttavia, S&P ritiene che le società dieuropee come Orsted, RWE, Iberdrola, EnBW, EDF, SSE ed Eneco siano destinate a rimanere leader del settore nei prossimi cinque anni, il che implica un'ampia esposizione a singoli progetti e investimenti elevati che limitano il deleveraging. La pressione sui fornitori die di grid connection per la realizzazione di numerosi progetti simultanei rimarrà alta, a meno che il ritmo di costruzione di impianti rinnovabili non rallenti.