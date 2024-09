Ferrovie, circolazione tornata regolare dopo ripercussioni guasto nodo Roma

(Teleborsa) -dopo l'intervento dei tecnici di RFI. Lo fa sapere, società del Gruppo FS, in un aggiornamento a seguito deiregistrati nel corso della mattinata, per unI trenihanno registrato maggiori tempi di percorrenza. I treni Alta Velocità in transito sulla Roma - Napoli sono stati instradati sullae hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti. Il solo treno FR 9503 Firenze Santa Maria Novella (6:00) - Napoli Centrale (9:13) ha registrato un ritardo di 105 minuti.I treni Alta Velocità e Regionali hanno subito variazioni e limitazioni di percorso. I treniIl treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) - Napoli Centrale (11:38), il treno FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) - Napoli Centrale (11:48), il treno FR 9605 Milano Centrale (6:35) - Napoli Centrale (11:03), il treno FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:33) ed il treno FR 9520 Napoli Centrale (7:45) - Milano Centrale (12.50) non si sono fermati a Roma Termini, ma a Roma Tiburtina.