GB, dal 2025 visti a pagamento Eta obbligatori per cittadini Ue

(Teleborsa) - Il governo britannico ha annunciato l'estensione, a partire dal 2 aprile del 2025, del sistema di visti elettronici a pagamento denominatoai cittadini dell'Unione europea che vogliono entrare nel Regno Unito e non hanno un visto di lavoro o non sono residenti oltremanica.Il meccanismo, che implica la necessità di– come si legge nel comunicato diffuso dal ministero dell'Interno – punta a rendere gli ingressi dei viaggiatori occasionali più efficienti e più sicuri e allo stesso tempo "a prevenire gli abusi del nostro sistema di immigrazione".L'entrata in funzione delper chi viaggia per turismo negli Usa, è prevista da tempo, anche per i soggiorni di breve durata di vacanzieri provenienti dall'Ue, non più coperti dalla libertà di movimento automatica entro i confini britannici in base alle restrizioni del dopo Brexit.L'Home Office ha affermato inoltre che per i cittadini Ue sarà possibile richiedere l'Eta, semplicemente utilizzando la partire dal 5 marzo del 2025. Per i viaggiatori non europei invece l'obbligatorietà scatta prima, dall'8 gennaio dell'anno prossimo.