Arterra Bioscience, utile 2024 sale a 1,3 milioni. Dividendo di 0,13 euro

Arterra Bioscience

(Teleborsa) -, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon unpari a 5,3 milioni di euro (+ 6,37% YoY),a 1,7 milioni di euro (EBITDA margin al 32,52%, +7,60% YoY),a 1,3 milioni di euro (net profit margin al 25,38%, + 24,21% YoY) e Posizione Finanziaria Netta () pari a cassa per 5,4 milioni di euro.Il CdA ha deliberato unordinario pari ad 0,13 euro (al lordo delle ritenute di legge) per ciascuna azione ordinaria, ad esclusione delle 144.800 azioni proprie detenute dalla società, con pagamento il 7 maggio 2025, con data stacco del dividendo (ex date) il 5 maggio 2025 e data di legittimazione al pagamento (record date ) il 6 maggio 2025."La ripresa registrata nel 2024 in merito agli ordini di materie prime cosmetiche e i primi dati del 2025 ci fanno essere molto ottimisti per il raggiungimento degli obiettivi del prossimo anno", ha commentato l'