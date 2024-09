Inditex, risultati in crescita a doppia cifra nel 1° semestre

Inditex

(Teleborsa) -, la società spagnola che detiene la catena di negozi Zara, ha chiuso il primo semestre dell'anno con undi euro, che ha registrato unrispetto all'anno precedente., positive in tutti i concept, sono, che evidenziano una crescita soddisfacente sia in store sia online. Le venditehanno registrato un incremento. I clienti hanno accolto favorevolmente anche le collezioni autunno-inverno, con un aumento delle vendite a tassi di cambio costanti, sia in store sia online, dell’11% tra il 1° agosto e l’8 settembre 2024,. Il margine lordo ha raggiunto il 58,3% (+19 punti base rispetto al primo semestre del 2023)."Il design e la qualità della nostra proposta di stile e l’esperienza che offriamo ai clienti, insieme all’efficienza e alla crescente sostenibilità delle attività, sono la chiave della solidità di questi risultati", ha commentato, CEO di Inditex, spiegando "il nostro modello completamente integrato continua a generare opportunità per una crescita redditizia in tutti i concept, le regioni e i canali”.Annunciato unper l’esercizio 2023 pari a, che sarà pagato il 4 novembre 2024., sono in programmavolti a generare efficienze e aumentare la differenziazione competitiva del Gruppo. La società infatti sta mettendo in atto unper il 2024 e il 2025 con un programma di investimenti biennale, incentrato sull’espansione del business, che destina 900 milioni di euro all’anno all’aumento delle capacità logistiche in ciascuno degli esercizi 2024 e 2025. Questi investimenti saranno caratterizzati dai più alti standard di sostenibilità e utilizzeranno le tecnologie più moderne.