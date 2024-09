MeglioQuesto, Borgosesia interessata a valutare intervento finanziario

Borgosesia

(Teleborsa) -, società attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, nell’ambito della strategia alternative ricompresa nelle linee guida a base del Piano ‘24-‘26, ha manifestato all’azionista di riferimento, in via preliminare e non vincolante, interesse a valutare un intervento finanziario a sostegno del piano di risanamento avviato dal gruppo- phygital marketplace che offre servizi eprodotti attraverso una piattaforma integrata tra i canali fisici e digitali, – nel cui contesto il Gruppo Borgosesia già ricopre il ruolo di advisor finanziario a supporto del processo di analisi e di ottimizzazione della relativa struttura.Lo comunica Borgosesia con una nota e, circa le notizie di stampa in ordine alla nomina di Mauro Girardi alla carica di Amministratore Delegato di MeglioQuesto, conferma "l’esistenza di interlocuzioni al riguardo alle quali, allo stato, non risulta ancora essere stato dato seguito".