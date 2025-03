Aquafil, upgrade a Buy da Kepler in vista del rimbalzo nel 2025

Aquafil

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha confermato ilper azione) e migliorato la(ada Hold) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, dopo la pubblicazione dei conti 2024 Gli analisti affermano che i risultati del quarto trimestre e del 2024 sono stati inferiori alle aspettative, con ricavi pari a 542 milioni di euro (-5% rispetto alla stima) e un EBITDA rettificato pari a 62,4 milioni di euro (-4% rispetto alla stima). L'indebitamento netto è stato pari a 214 milioni di euro (+3% rispetto alla stima). Sebbene le cifre principali siano apparse deboli, il, tra cui costi energetici più elevati (un impatto di 0,7 milioni di euro) e una controversia con un fornitore di energia in Slovenia (un impatto di 1,5 milioni di euro).Dalla conference call, i principali punti salienti includono la conferma che, un forte apporto di ordini all'inizio del 2025 e il pieno utilizzo della capacità negli Stati Uniti, dove i guadagni di quote di mercato dopo l'uscita di Ascend e l'accumulo di scorte per mitigare i rischi geopolitici stanno guidando la domanda."Riteniamo che ildel quarto trimestre, esacerbati dalla tempistica della pubblicazione appena prima della chiusura del mercato, limitando la capacità degli investitori di valutare i numeri - si legge nella ricerca - Data la natura non ricorrente degli impatti negativi chiave, il forte slancio all'inizio del 2025 e la significativa sottovalutazione, manteniamo il nostro TP a 1,60 euro ma aggiorniamo il nostro rating da Hold ad Buy, riflettendo un upside di circa il 39%".