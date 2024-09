Trimestrali banche francesi, Scope: net interest margins bassi ancora a lungo

(Teleborsa) - Lasta, a causa della limitata produzione di prestiti e della continua migrazione dei depositi verso conti remunerati, quindi i miglioramenti nell'efficienza dei costi sono limitati. Lo afferma Scope Ratings in una ricerca sul tema.Mentre i ricavi da interessi dalle attività bancarie al dettaglio nazionali rimangono un fattore chiave di questa tendenza, secondo l'agenzia di rating è. L'attesa è per ulteriori riduzioni dei tassi di riferimento, il che limiterà il potenziale di rialzo degli utili. I vantaggi del repricing saranno meno pronunciati rispetto ad altri paesi dell'UE che si sono adeguati più rapidamente, come ad esempio la Spagna."La solida performance del corporate e investment banking e l'assenza di una pressione eccessiva sulla qualità degli asset hanno portato a una pressione limitata sulla redditività per ora. Ma", ha affermato Nicolas Hardy, Deputy Head of Financial Institutions di Scope Ratings. "La qualità degli asset ha già convergenza verso le medie storiche e i fallimenti aziendali sono al livello più alto da anni", ha aggiunto.Hardy sottolinea che due tendenze stanno tuttavia offrendo un po' di conforto all'affidabilità creditizia delle banche francesi: "Innanzitutto, la pressione incessante sui margini sta. Tutte le banche hanno mantenuto la capacità di fare mosse strategiche per sviluppare o rafforzare le posizioni di mercato leader. In secondo luogo, le banche stanno mantenendo buffer in eccesso rispetto ai requisiti normativi, il che ha contribuito a preservare la fiducia degli investitori", ha affermato.Bilanciando la pressione sugli utili, le banche francesi mantengono buffer sostanziali al di sopra dei requisiti normativi minimi, il che è un must per preservare la fiducia degli investitori. "A causa della pressione sugli utili, delle ambizioni di crescita organica e non organica o delle posizioni di capitale già gestite in modo rigoroso, irispetto a quelli delle controparti europee più redditizie che hanno in programma di ridurre il capitale in eccesso rispetto ai minimi normativi", ha affermato Hardy.