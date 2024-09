Antares Vision riduce perdita adjusted nel 1° semestre. Ordini +7%

Antares Vision

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha chiuso ildel 2024 con un incremento deglidel +7,0% Y/Y, sostanzialmente in linea con quanto registrato nel 1Q 2024 (+8,0% Y/Y) e considerando l’uscita dal perimetro di Antares Vision Russia, deconsolidata da inizio anno., pari a 87,6 milioni di euro, registrano un decremento di 5,3 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio (-5,7% Y/Y). Le variazioni nel perimetro di consolidamento, relative alla società Antares Vision Rus, rfxcel LLC e T2 Software, hanno contribuito ad un calo di 1,5 milioni di euro (-1,6% Y/Y), mentre la dinamica cambi non ha avuto un impatto significativo.L'si attesta a 3,4 milioni di euro al 30 giugno 2024 (-5,3 milioni di euro al 30 giugno 2023 rideterminato), con un incremento in valore assoluto di 8,7 milioni di euro e con un’incidenza percentuale sul fatturato pari al 3,9% (-5,7% al 30 giugno 2023 rideterminato).Ilè negativo per 6,7 milioni di euro, contro il valore negativo di 13,9 milioni di euro del primo semestre 2023."I primi sei mesi del 2024 confermano il trend positivo emerso nel corso del 1Q, con il miglioramento di tutte le Business Unit del Gruppo, dal punto di vista dei costi, delle efficienze e della redditività - ha commentato l'- Questi primi, importantissimi passi della riorganizzazione aziendale, basati su un solido progetto di medio-lungo termine, sono valorizzati dalla grande disponibilità di tutta l’azienda a percepire il cambiamento e a supportarlo in modo proattivo"."A livello di risultati, si segnala l’importante inversione di tendenza a livello di EBITDA, generazione di cassa e indebitamento netto, seppur in presenza di un lieve calo dei ricavi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno - ha aggiunto - Al tempo stesso, la crescita degli ordini (+7%) ci permette di confermare la Guidance per il FY 2024 comunicata in occasione della presentazione del Business Plan 2024/2026 dello scorso giugno".LaConsolidata Normalizzata, ossia comprensiva degli strumenti finanziari derivati attivi non correnti, è negativa per 98.237 milioni di euro (negativa per 104.284 milioni di euro al 31 dicembre 2023).