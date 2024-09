Banca Passadore, utile semestrale record a 44,6 milioni di euro

(Teleborsa) -, banca privata indipendente con sede a Genova e 25 filiali in Italia, ha chiuso ildel 2024 con unpari a 44,6 milioni di euro (+16,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso), con un un ROE - return on equity del 27% che si posiziona ai vertici del settore in ambito sia nazionale che europeo.della clientela salgono a 4 miliardi e 670 milioni di euro, con un significativo incremento del 9,4% rispetto alla stessa data dell'anno precedente. I titoli amministrati e in gestione crescono del 15,7% a 6 miliardi e 927 milioni.erogati alla clientela ammontano a 2 miliardi e 87 milioni (+0,4%), con un rapporto tra ie il totale degli impieghi in ulteriore discesa all'1,18% ed undi oltre il 61%, valori prudenziali di eccellenza nel panorama bancario italiano, ottenuti senza aver mai ceduto partite deteriorate a terzi.L'indice patrimonialeè aumentato di quasi 2 punti percentuali, portandosi al 17,5%, valore largamente superiore rispetto al corrispondente parametro richiesto dalla Banca d'Italia.