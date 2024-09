Fisco, Rottamazione quater: ultimi giorni per pagamento V rata

(Teleborsa) - Ancora qualche giorno per il pagamento della quinta rata della Rottamazione-quater delle cartelle. Come previsto dal Decreto legislativo n. 108/2024 c'è tempo – ricorda l'Agenzia Entrate-Riscossione – fino al prossimo 15 settembre per pagare laoriginariamente in scadenza al 31 luglio 2024. Grazie ai cinque giorni di tolleranza, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 23 settembre 2024.devono utilizzare il modulo di pagamento allegato alla comunicazione delle somme dovute che riporta la scadenza originaria del 31 luglio 2024 e che può essere richiesta in copia sul sito dell'Agenzia.eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all'importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.Laintrodotta dalla legge di bilancio 2023, consente di versare solo l'importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l'aggio, mentre le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell'aggio. Fgl