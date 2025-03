Agea: emessi decreti di pagamento PAC per circa 100 milioni di euro

(Teleborsa) - Negli ultimi due giorni,. Una immissione di liquidità importante che continua a confermare il ruolo dell’Agenzia come attore economico e volano strategico del Sistema Paese.Il contesto è quello della PAC. Il primo decreto di pagamento, alla data di oggi, è relativo agli aiuti diretti della campagna 2024 (a valere sulla nuova programmazione PAC 2023-2027) che, nel dettaglio, cuba 75.624.087,49 euro (relativamente a 79.596 domande) e circa 2 milioni di euro riferiti all’accantonamento Agricat. Nello specifico,principalmente per l’Eco-schema 2 - Pagamento per inerbimento delle colture arboree – e per tutte le posizioni residue pagabili al momento relative all’Eco-schema 4 - sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento.Ieri, 2che riguarda, invece, la vecchia programmazione 2014-2022 (specificamente gli aiuti inerenti le Misure non connesse a superfici ed animali riguardanti le domande di pagamento riferite sia alle misure di trascinamento della programmazione PSR 2007-2013 che alle misure della programmazione PSR 2014-2020).