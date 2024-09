Il Piano di RFI: investimenti per 5 miliardi in 10 anni su oltre 600 stazioni

(Teleborsa) - Una porta d'accesso alle città ed un centro nevralgico della nuova mobilità: glivanno assumendo une necessitano di adeguanti interventi di riqualificazione. Per questo, società delle infrastrutture del, ha previsto investimenti perper la riqualificazione di(per gli edifici, alcuni di notevole importanza storico/artistica, e per l’accessibilità).ed ha quasi recuperato i livelli pre-pandemia. Nel 2023, sono transitati nelle stazioni ferroviarie italiane, in aumento del 19% rispetto all’anno precedente, riportando il numero(nel 2019 il numero si attestava a 1,43 miliardi). Un trend tracciato anche dalle principali stazioni, come Milano Centrale, Roma Termini e Napoli Centrale.Ad oggi,. Tra gli interventi in programma c'è la realizzazione di rampe e percorsi pedo-tattili, l’installazione di ascensori e l’innalzamento dei marciapiedi ad altezza 55 centimetri per agevolare l’accesso ai treni. E grazie al costante dialogo con le associazioni delle persone con disabilità, si è potuto estendere la copertura del servizio di, che oggi raggiungeGrande attenzione anche ai profili didelle stazioni, grazie all'uso di. Nella nuova visione di stazione un ruolo sempre più importante è sìriservato allenei piazzali antistanti e limitrofi agli scali ferroviari.RFI, in qualità di principale, ha anche previsto entro il 2026 interventi di restyling e miglioramento dell’accessibilità di, con un investimento di 345 milioni di euro. Saranno riqualificate anchedelle città del Centro colpite daldelle località coinvolte nelle. Coinvolte nel Piano Stazioni di RFI anche, in vista del