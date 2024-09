ISCC Fintech passa in utile per 775 mila euro nel primo semestre

Integrated System Credit Consulting Fintech

(Teleborsa) -(ISCC Fintech), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il2024 realizzandoper 4.736.446 euro (rispetto a 1.473.864 euro del primo semestre 2023).Il Margine operativo lordo () è pari a 1.392.669 euro (negativo pari a 917.017 euro al 30/06/2023), mentre ilè pari a 775.311 euro (negativo per 1.440.181 euro al 30/06/2023)"Nel primo semestre 2024, la società ha realizzato una rilevante crescita (pari a circa il 220%) rispetto allo scorso anno sia per effetto dei maggiori proventi derivanti dal recupero stragiudiziale e giudiziale (con una crescita del 30% ed un aumento dal 55% al 65% sul totale della quota relativa agli incassi derivanti dall'attività di recupero giudiziale per effetto delle azioni legali compiute ed in corso di effettuazione) che per effetto delle attività di valorizzazione e rivendita dei portafogli di crediti NPL", ha commentato l'"Preciso inoltre che nel medesimo periodo, le approfondite e diversificate attività svolte sui portafogli di crediti NPL hanno oltretutto consentito di enucleare ulteriori circa 4.000 posizioni per un GBV di circa 45 milioni di euro caratterizzate da una piena solvibilità e aventi le caratteristiche idonee per il loro positivo recupero giudiziale tramite assegnazione in gestione alla partecipata Lawyers, consentendo di realizzare nei prossimi periodi un flusso di ricavi stabile - ha spiegato - Sonoche la società si auspica di concludere entro la fine dell'esercizio 2024. Infine, si evidenzia che la Società ha intrapreso il percorso verso la Certificazione B Corp, iniziando la fase di assessment - BIA. Ciò include pratiche virtuose su come allineare lo scopo aziendale con un impatto sociale e ambientale positivo".