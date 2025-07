Bond italiani, collocati 52 miliardi di euro nel primo semestre: bene corporate, cala FIG

Equita

Inwit

Enel

(Teleborsa) - Nelsono staticirca(vs. i 54 miliardi di euro raccolti nel primo semestre del 2024), con un mercato vivace da inizio anno, che ha registrato un rallentamento nei mesi di marzo e aprile a seguito dell'aumento dei tassi in Europa, determinato dalla comunicazione dei piani di aumento della spesa pubblica per la difesa degli stati Europei, alla crescente pressione derivante dall'annuncio dell'applicazione di dazi da parte degli Stati Uniti e alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. È quanto emerge da un report disul tema.Per quanto riguarda il comparto(Financial Institutions Group), questo si è dimostrato meno attivo rispetto all'anno precedente con una raccolta pari a circa 22 miliardi di euro nella prima metà del 2025 (vs. i 27 miliardi di euro raccolti un anno fa), con emissioni in riduzione come risultato del pre-funding portato a termine dalle banche negli ultimi 2 anni e del risiko bancario in atto.Sul fronte, il primo semestre del 2025 ha registrato un'intensa attività da inizio anno (volumi pari a circa 30 miliardi di euro vs 27 miliardi di euro nel primo semestre del 2024).In particolare, il report menziona il ritorno sul mercato di, dopo 4 anni di assenza, con un bond da 750 milioni di euro (coupon pari al 3,75% e durata 5 anni), l'emissione di un bond triple tranche da parte dida €2 bn (con durate pari a 3,6 e 11 anni) e leda parte di Almaviva, DocPharma, Biofarma, FiberCop, TeamSystem, Prelios, Golden Goose, Itelyum, Rekeep, Forgital e Engineering.