Borgosesia, asset under management balzano a 133 milioni di euro nel primo semestre

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha raggiunto al2025 circa 133 milioni di(79 milioni al 31 dicembre 2024, +68%), grazie soprattutto al contributo portato dall'accordo siglato con My Credit.Inoltre, nel corso del primo semestre dell'anno - a ragione della progressiva riduzione degli investimenti diretti realizzati in conformità alle previsioni del Piano Strategico 2025-2027, che vede una prevalenza sempre maggiore di attivi gestiti conto terzi, e della maggior incidenza sul patrimonio residuo di immobili concessi in locazione - lesi attestano a complessivi 13,9 milioni di euro, in calo rispetto al dato del primo semestre 2024 (18,8 milioni, -26%).La società ricorda che il dato relativo all'andamento delle vendite immobiliari "dirette" è, e sarà,, alla luce dell'evoluzione strategica verso un modello di piattaforma integrata di gestione e investimento, cioè di Alternative Asset Manager in grado di attrarre operatori istituzionali e affiancarli in operazioni complesse e a forte contenuto specialistico.