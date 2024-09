SOL, risultati in crescita nel primo semestre

SOL

(Teleborsa) - Il Gruppoha realizzato, nel primo semestre, una buona crescita delle, che sono state pari a 779,6 milioni di euro, in progresso del 6% rispetto al primo semestre 2023 (+3,6% a pari perimetro).Il risultato semestrale è positivo sia in Italia, dove le vendite sono cresciute del 2,3%, che all’estero, dove si è registrato un aumento dell’8,5%, spiega la società in una nota.Nello specifico, laha realizzato vendite per 388,5 milioni di euro, in leggera diminuzione del 2,3% rispetto al primo semestre del 2023, dovuta essenzialmente alla riduzione dei prezzi a seguito del calo del costo dell’energia elettrica rispetto al primo semestre del 2023.La, nella quale il Gruppo opera attraverso Vivisol, ha riscontrato una buona crescita organica, con un notevole incremento delle prescrizioni di nuovi pazienti. Le vendite di questa divisione sono state di 391,1 milioni di euro, con un aumento del 15,6 % rispetto all’analogo periodo del 2023.Rispetto al primo semestre 2023, ilè cresciuto del 4,0% in valore assoluto, con una incidenza sulle vendite pari al 25,8% (26,3% al 30/6/2023), mentre ilè aumentato del 2,7% ed è pari al 15,7% delle vendite (16,2% al 30/6/2023).L’Consolidato è stato di 74,9 milioni, pari al 9,6% del fatturato, in leggero calo rispetto ai € 79,6 milioni al 30 giugno 2023 a causa dell’aumento dei tassi di interesse e di un maggior onere fiscale conseguente al venir meno dei crediti d’imposta per le aziende energivore. Ilconsolidato è cresciuto a € 154,0 milioni, pari al 19,8% del fatturato, rispetto a € 152,9 milioni del 30 giugno 2023.Dal punto di vista finanziario,al 30/06/2024, pari a € 422,4 milioni, di cui € 78,7 milioni per affitti, è aumentato di € 6,6 milioni rispetto al dato del 31/12/2023, a fronte di investimenti e acquisizioni effettuati nel semestre per € 115,5 milioni. Il rapporto “Debito netto/Patrimonio netto” è pari a 0,41 (0,46 al 30 giugno 2023), mentre quello “Debito netto/Margine Operativo Lordo” è pari a 1,08 (1,16 al 30 giugno 2023), calcolato sull’anno mobile.